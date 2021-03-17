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    Coinbase, Cardano’yu (ADA) listeleyeceğini duyurdu

    Kripto para borsası olan Coinbase, Cardano’yu (ADA) listeleyeceğini duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından ADA, yükselişe geçti.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2021 - 16:00
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    Coinbase, Cardano’yu (ADA) listeleyeceğini duyurdu

    ABD’nin en büyük kripto para borsası olan CoinbaseCardano’yu (ADA) listeleyeceğini açıkladı.

    Coinbase tarafından yapılan açıklamada, ADA işlemlerinin 18 Mart Perşembe günü Pasifik saati ile (PT) 09.00’da (TSİ 19.00)  başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

    Alım-satım işlemlerinin başlaması halinde ADA/USD, ADA/EUR, ADA/GBP ve ADA/BTC pariteleri ile işlem yapılabilecek.

    YÜKSELİŞE GEÇTİ

    Yerel para birimi ADA’yı kullanan bir blokzinciri olan Cardano'nun değeri bu açıklamanın ardından yükselişe geçti. Coinbase haberi duyulmadan önce 1,05 dolardan işlem gören ADA, 1.24 dolara kadar yükseldi.

    ada cardano

    ADA (CARDANO) NEDİR

    Cardano, merkezi olmayan uygulamalar için dağıtılmış bir hesaplama platformu ve ekosistemdir.

    Platform, mevcut Blockchain sistemlerinin bilinen tüm problemlerini ve en önemlisi ölçeklenebilirlik, birlikte çalışabilirlik ve esnekliği çözme niyetiyle oluşturulmuştur.

    Cardano kripto parasının adı, ilk bilgisayar programcısı olarak tanınan 19. yüzyıl matematikçisi Ada Lovelace’den alınmış ve ADA olarak belirlenmiştir.

    ADA’yı yönetecek olan temel katman tamamlandıktan sonra; akıllı sözleşmeleri, ileride yapılacak ticaret ve işleri destekleyecek dijital yasal anlaşmaları ele almak için ayrı bir hesaplama katmanı oluşturulacak.

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