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    Dosya Gezgini için sekme özelliği Windows 11'e geldi

    Microsoft, uzun zamandır beklenen sekmeli Dosya Gezgini özelliğini yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 09:28
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    Dosya Gezgini için sekme özelliği Windows 11'e geldi

    Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulmuştu.

    Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, merakla beklenen Dosya Gezgini özelliğine kavuştu.

    Windows 11'in ilk büyük güncellemesi, eylül ayında kullanıma sunulsa da merakla beklenen sekme özelliği yayınlanmamıştı.

    Dosya Gezgini artık sekmeli

    ABD merkezli şirket, şimdi ise Windows 11 KB5019509 toplu güncelleştirmesini yayınladı ve Dosya Gezgini'ne sekme özelliğini getirdi.

    Bu sayede kullanıcılar, tek bir Dosya Gezgini penceresinde birden fazla sekme açabilecek.

    windows 11

    Microsoft, güncellemesini yükleyenlere yeni özellikleri sunmaya başlayacaklarını ancak tüm Windows 11 cihazlarında etkinleştirilmesinin biraz zaman alabileceğini belirtti.

    Son olarak Microsoft, Görev Çubuğunda herhangi bir yere sağ tıklayarak Görev Yöneticisini başlatma özelliğini geri getirdi. Bu özellik, Windows 11'in ilk sürümüyle kaldırılmıştı.


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