Petrol
121.08
2.95%
Euro
17.5968
-0.58%
Dolar
16.4143
-0.24%
Altın
977.22
-1.19%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
493.708
0.29%
BTXN Coin
13.86
8.96%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Cruise, sürücüsüz taksileri ücretli kullanıma açtı

    ABD'li sürücüsüz otomotiv firması Cruise, robot taksileri için Kaliforniya'daki kent sakinlerinden ücret alabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2022 - 14:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cruise, sürücüsüz taksileri ücretli kullanıma açtı

    Son yıllarda sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren şirketlerin sayısı oldukça arttı. Bu şirketlerden biri olan ve  gelecekte tamamen sürücüsüz robot taksi hizmeti sunmayı planlayan ABD'li Cruise, yıllardır testlerini gerçekleştirdiği sürücüsüz (otonom) taksi servisini bu yılın başlarında halka açmıştı.

    Cruise, şimdi de Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu'ndan (CPUC) tamamen sürücüsüz yolculuklar için ücret talep etme izni aldı. Bu izin, şirketi büyük bir ABD şehrinde sürücüsüz taksi hizmeti veren ilk ve tek şirket yaptı.

    Cruise, şubat ayından bu yana Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco'da halka açık robot taksilerini test ediyordu. Şirket, artık yolculuklar için ücret alabilecek.

    Saat ve hız sınırı var

    GM ve Honda destekli Cruise, San Francisco'daki belirli sokaklarda gece 22:00 ile 06:00 saatleri arasında 30 adet tamamen elektrikli aracı çalıştırabilecek ve araçlar, maksimum 48 kilometre hızla hareket edebilecek.

    cruise

    Ayrıca verilen izne göre; yoğun yağmur, yoğun sis, yoğun duman, dolu, karla karışık yağmur veya karlı havalarda araçlar hizmet veremeyecek.

    Waymo ile rekabet kızışıyor

    Dünyanın ilk sürücüsüz robot taksi hizmetini 2020 sonunda Waymo başlatmıştı. Google'ın ana şirketi Alphabet'in yan kuruluşu olan Waymo'nun hizmeti, Phoneix kentinde kullanılıyor.

    Öte yandan; Uber, Apple, General Motors, Tesla, Baidu, Zoox (Amazon tarafından satın alındı), Aptiv, Argo (Ford ve Volkswagen'in bünyesinde) gibi şirketlerin de dahil olduğu otonom sürüş alanında rakiplerinin önüne geçen Waymo, son olarak 3 milyar dolarlık bir yatırım almıştı.

    cruise


    İlginizi Çekebilir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Balıkesir'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    İç Haber

    Balıkesir'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Apple, çalışanlarına daha esnek koşullar sunacak
    Teknoloji

    Apple, çalışanlarına daha esnek koşullar sunacak

    Görüş Bildir