CS:GO hayranlarına müjde: Counter Strike 2 resmen tanıtıldı Geliştirici Valve, kısa süre önce Counter-Strike 2'yi resmen duyurdu. İşte oyuna ait tüm detaylar.

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Counter-Strike: Global Offensive’in (CS:GO) çıkışının üzerinden 10 yılı aşkın bir zaman geçti ve artık oyuncular yeni CS oyununu bekliyor.

Valve’ın üzerinde çalıştığı yeni CS oyununun beta sürümünün, mart ayı içerisinde yayınlanacağı söyleniyor.

Resmen tanıtıldı

Valve, Counter-Strike 2'yi duyurdu. Oyunun, CS:GO'ya ücretsiz bir güncelleme olarak, 2023'ün yaz aylarında geleceği açıklandı.

Yeni CS oyununda neler olacak

Neredeyse tamamlandığı belirtilen yeni CS oyununda, görsel kalitenin artması bekleniyor. Valve, oyunda yeni oyun motoru Source 2'yi kullanacak.

Aynı zamanda yeni CS, daha gelişmiş bir sunucu bağlantısı desteğiyle gelecek ve böylelikle gecikme düşürülecek.

Source 2 motorunun kullanıldığı oyunda iyileştirilmiş haritalar karşımıza çıkacak. Ayrıca, Source 2'nin yardımıyla gerçekçi ışıklandırmalar ve yansımalar da oyunda yer alacak.

Oyuncular, CS:GO'daki tüm envanterini CS2'ye aktarabilecek. Bu ögeler, Source 2'nin ışıklandırma ve materyal geliştirmeleriyle çok daha güzel görünecek.