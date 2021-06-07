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    CS:GO'da rütbeli maçlar ücretli oluyor

    Counter-Strike: Global Offensive, rütbeli maçları yeniden ücretli hale getiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 11:34
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 11:42
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    CS:GO'da rütbeli maçlar ücretli oluyor

    Valve'in geliştiriciliğini yaptığı ve oyun dünyasının en popüler yapımlarından birisi olan Counter-Strike: Global Offensive, oyuncuların pek de hoşuna gitmeyecek bir karara imza attı.

    Counter-Strike: Global Offensive, normalde Steam üzerinden ücretli olarak satılmaya başlasa da geçtiğimiz yıllarda tamamen ücretsiz olmuştu.

    RÜTBELİ MAÇLAR 123 TL

    Eğer oyunun ücretsiz versiyonuna sahipseniz, bundan sonraki süreçte rütbeli maçları oynayıp rütbe ve XP kazanmak istiyorsanız, oyunun premium üyeliğini satın almanız gerekecek. CS:GO premium sürümün Türkiye fiyatı ise 123 TL.

    Eğer bu sürümü satın almazsanız, bundan sonraki süreçte XP kazanamayacak ve rütbe sahibi olamayacaksınız.

    Oyunu, ücretli olduğu zamanlarda satın almış olanlar ise herhangi bir işlem yapmadan rütbeli maçları ücretsiz oynamaya devam edebilecek.

    cs go

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