Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da fırlatılacak Uydunun fırlatılacağı tarihi açıklayan Erdoğan, "Küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz" dedi.

AA & Ensonhaber

Türkiye, uzay alanındaki yatırımlarını sürdürüyor.

Ay'a sert iniş planlarının yanı sıra yörüngeye yerli ve milli imkanlarla üretilen uyduların yerleştirilmesine yönelik hamleler de devam ediyor.

İMECE için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gözlem uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılacağı tarihi açıkladı.

Erdoğan, Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin küresel uzay yarışındaki varlığına da vurgu yaptı:

11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak

Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak.



Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz.

Yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlayacak

Savunma, afet yönetimi, çevre ve şehircilik, tarım ve ormancılık, İMECE'nin hizmet vereceği alanlar olacak.

Söz konusu uydu, dünyanın her tarafından yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilme kapasitesine sahip.

İMECE'nin milli ekipmanları