Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Uzaydaki uydu sayımız 10'a yükselecek” dedi.

Türksat 5B uydusu, Türksat Genel Müdürlüğü’nün Gölbaşı yerleşkesinde hizmete alındı.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Burada Türkiye’nin teknolojik gelişmelerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, uydu üzerinden 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki Türkiye'nin 4’üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han’a canlı bağlantı kuruldu.

“Birileri bizlere istihza ile yaklaşmıştı”

Türksat 5B uydusunun hayırlı olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu uydumuzun tasarımından üretimine, fırlatılışından işletmesine, her safhasında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye'nin uzay macerasında yeni bir aşama olan bu uydumuza kadar geçen süreç, aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün hikayesidir.

Hatırlarsanız Türksat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri bizlere istihza ile yaklaşmıştı. Bunlar projemize yönelik küçümseyici tavırlarıyla aslında kendi vizyonsuzluklarını, kendi ülkelerine olan güvensizliklerini sergiliyorlardı. Birilerinin o dönemde kendi aklınca dalga geçtiği 3A, aradan geçen 14 yılın ardından hala aktif şekilde çalışıyor, hizmet veriyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat 5B uydusunu hizmete açtı ViDEO

“Türksat 6A'yı 2023'ün ortalarında uzaya fırlatıyoruz”

“Bununla kalmadık. Ardından uzay vatana yeni uydular da gönderdik” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Türksat 4A 2014'te, Türksat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. Şimdi bu uydularımızın yanına yenilerini ekliyoruz. Geçtiğimiz yıl Türksat 5A ve Türksat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya 2 uydu gönderebilen ender ülkeler arasına girdik. Bugün hizmete alacağımız Türksat 5B'nin uzay yolculuğu 19 Aralık 2021'de başladı.

Uzay deyince tek anladıkları gençliklerinde, çocukluklarında seyrettikleri uzay filmleri olan vizyonsuzlara kötü bir haberimiz daha var. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün ocak ayında, Türksat 6A'yı da 2023'ün ortalarında uzaya fırlatıyoruz. Böylece uzaydaki uydu sayımız Bay Kemal, 10'a yükselecek.”

“Ülkemizin uzaydaki çıkarlarını da savunacağız”

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları ise şöyle:

“Başlattığımız Milli Uzay programıyla ülkemizin tıpkı yeryüzündeki kara, deniz ve hava sahalarındaki menfaatleri gibi uzaydaki çıkarlarını da savunmak bizim namus borcumuzdur. Kendi uydularımızı geliştirmekten ay yüzeyine araç göndermeye, uluslararası uzay programlarına bilim insanları yetiştirmeden uzay sanayiine kadar ülkemizi hak ettiği seviyeye getirecek adımları atıyoruz.

‘Yeni nesil, uzaya ilgili’

Bu çerçevede uydu teknolojilerin en hızlı ilerleme gösterdiğimiz alanların başında geliyor. Türksat gibi köklü bir kuruluşa ve onun bünyesinde görev yapan kabiliyetli mühendislere, teknisyenlere, kadrolara sahip olmamız bu konuda en büyük avantajımızdır. Yeni neslin, uzay teknolojilerine gösterdiği ilgi bize umut ve heyecan veriyor.

“TEKNOFEST kuşağı gençlerimiz, gökleri fethetmeye hazırlanıyor”

Milli teknoloji hamlemiz ve bunun somut örneği olan TEKNOFEST kuşağı gençlerimiz, kendi imzalarını taşıyan projelerle gökleri fethetmeye hazırlanıyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerimizin TEKNOFEST'le başlayan serüvenlerini geçtiğimiz ocak ayında uzayla taçlandırmaları, gayretlerimizin boşa gitmediğini çok açık ve net gösteriyor. Bu gençlerimizin uzaya fırlattığı Grizu 263 uydusu, hala sinyal vermeye devam ediyor.





“Ülkemizi öncü bir konuma taşıyoruz”

TEKNOFEST'in ilk düzenlendiği 2018'den bugüne kadar kat ettiği mesafe, uzay çalışmalarında nereye varabileceğimizin de işaretidir. Artık ülkemiz sınırlarını aşan TEKNOFEST'in Azerbaycan'daki organizasyonunu da iftiharla izledik. İnşallah 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da coşkulu bir katılımla TEKNOFEST heyecanını yaşayacağız. Başlattığımız dijital seferberlikle, yapay zekadan siber güvenliğe ve blok zincire kadar yenilikçi teknolojilerin tamamında ülkemizi öncü bir konuma taşıyoruz.

Turkey yerine Türkiye

Artık Turkey yok, Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Turkish Airlines yerine Türkiye Hava Yolları yazacağız.

Fiber internet konusunda yavaş gittiğimizin farkındayız. Bu alanda çalışan firmaları da teşvik ederek altyapıyı geliştireceğiz."