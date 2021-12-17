Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elon Musk'a NFT hediyesi

Elon Musk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün bir video konferans gerçekleştirilmişti. Erdoğan, ülkemizdeki çocukların çizdiği resimlerden oluşan NFT eserini Musk'a hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile dün bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uydu ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

Video konferansta, Türkiye’nin SpaceX aracılığıyla ocak ayında uzaya fırlattığı TÜRKSAT 5-A uydusunun ardından TÜRKSAT 5-B uydusunun uzaya fırlatılma süreci de görüşüldü.

ERDOĞAN'DAN NFT HEDİYESİ

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, resmi Twitter hesaplarından yaptığını açıklamada, görüşme kapsamında Elon Musk'a bir NFT hediye edildiğini açıkladı.

Erdoğan'ın Elon Musk'a hediye ettiği yukarıdaki NFT, ülkemizdeki çocukların Türksat 5A uydusu için çizdiği resimlerden oluşuyor. Koç, NFT'nin nasıl gönderildiğine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Ali Taha Koç, söz konusu paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan ; yeni uydumuz #Türksat5B’yi uzaya çıkaracak @SpaceX 'in kurucusu @elonmusk ’a, #Türksat5A’yı uğurlarken çocuklarımızın çizdiği resimlerden oluşan #NFT’yi hediye etti." ifadelerini kullandı.

NFT NEDİR

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

Son aylarda oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde görsel veya video satışlarından milyonlarca dolar gelir elde ediliyor.

Yılın ilk çeyreğinde 1 milyar dolara ulaşarak rekor kıran NFT satışları, ilk 6 aylık dönemde ise 2.5 milyar dolara çıkmıştı.

NFT; resim, video veya oyun içi öğe gibi maddi olmayan bir dijital öğeyi temsil ediyor ve bu ögelerin sahipleri, blok zincirine kaydediliyor.

Eşsiz tokenler (NFT) genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih ediliyor. Ayrıca kripto sanat eserleri, dijital koleksiyon ürünleri ve çevrimiçi oyunlarda yer alan eşsiz dijital öğeler gibi çeşitli alanlarda da NFT kullanılıyor.