Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde 700 bin TikTok hesabı çalındı Forbes tarafından paylaşılan habere göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminden kısa süre önce 700 binden fazla Türkiye merkezli TikTok hesabı ele geçirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayında yeniden seçilmesinden haftalar önce, ülkemizdeki binlerce TikTok hesabının hacklendiği ortaya çıktı.

Forbes yazarı Emily Baker-White, Türkiye genel seçimlerinden sadece birkaç hafta önce ülkemizde 700 bine yakın TikTok hesabının çalındığını yazdı.

TikTok açıktan haberdardı, ancak düzeltmedi

TikTok'un içinden ve dışından dahili e-postalar, sohbet günlükleri, belgeler ve diğer kaynaklar, şirketin SMS mesajlarındaki güvenlik açığından bir yıldan uzun bir süre önce haberdar edildiğini ortaya koyuyor.

Nisan 2022'de TikTok'un güvenlik şefi Roland Cloutier, Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nden, TikTok'un gönderdiği ve kullanıcıların hesaplarına giriş yapmasını sağlayan SMS şifreleri ile ilgili bir uyarı aldı.

Bu açığın ortaya çıkmasıyla birlikte ByteDance, SMS servis sağlayıcısını değiştirmek istedi. Ancak şirket, bunun her ay milyonlarca dolar ekstra harcamaya yol açacak olması nedeniyle herhangi bir değişiklik yapmadı.

Forbes’a konuşan Stanford Üniversitesi İnternet Gözlemevi Direktörü Alex Stamos, söz konusu saldırının gerçek etkisinin yeterli bilgi olmadıkça bilinmeyeceğini kaydetti.

Konuyla ilglii bir açıklama yayınlayan TikTok sözcüsü Alex Haurek, şu ifadeleri kullandı:

TikTok, nisan ayında olağandışı bir faaliyetin farkına vardı. Bu etkinliği tersine çevirmek ve sonlandırmak için hemen adımlar attık, etkilenen kullanıcıları bilgilendirdik ve hesaplarının güvenliğini sağlamalarına yardımcı olduk.



TikTok 'hacklenmedi'. Dahili sistemlerimizin hiçbiri tehlikeye atılmadı ve hiçbir şirket verisi çalınmadı. TikTok söz konusu olayın farkına vardığında, gerçek olmayan davranışlara yönelik izlemeyi hemen hızlandırdık.



Söz konusu saldırının, Türkiye seçimleriyle ilgili olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadık.

TikTok güven vermiyor

TikTok ve ana şirketi ByteDance, son aylarda veri güvenliği uygulamaları konusunda milletvekillerini yanılttığı için sert bir incelemeye maruz kaldı.

Nisan ayında Forbes, TikTok CEO'su Shou Zi Chew'in yakın tarihli bir duruşmada "Amerikan verilerinin her zaman Virginia ve Singapur'da saklandığı" şeklindeki ifadesine rağmen, şirketin binlerce ABD'li kullanıcının verilerini Çin'de depoladığını ortaya çıkarmıştı.

Öte yandan ByteDance, TikTok uygulaması ile gazetecileri gözetlediği için federal ceza soruşturması altında.