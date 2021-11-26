Curiosity, Mars'tan çarpıcı bir fotoğraf gönderdi

NASA'nın Mars'taki Curiosity isimli uzay aracı, gezegenden çarpıcı bir panorama gönderdi.

NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı (MSL) misyonunun bir parçası olarak, Mars'taki Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı Curiosity, 2012 yılından beri kızıl gezegende görev yapıyor.

Keşif aracının görevleri arasında Mars iklimini ve jeolojisini incelemek, Mars'ta daha önce yaşam olup olmadığını ve su barınabilirliğini araştırmak, gezegen yerleşimine ve ileri zamanlarda insansı keşiflerin mümkün olup olmadığını araştırmak yer alıyor.

YENİ GÖRÜNTÜ GELDİ

NASA'nın Mars'taki Curiosity isimli uzay aracı, gezegenden çarpıcı bir panorama yolladı. Uzay ajansı, 23 Kasım'da paylaştığı görseli "kartpostal" diye niteledi.

Fotoğrafın merkezinde, gezginin 2014'ten beri tırmandığı Sarp Dağ'dan (Mount Sharp) aşağıya doğru görülen manzara var.

Panoramanın en sağında Rafael Navarro Dağı bulunuyor. Bu dağın ismi, Curiosity ekibinin bu yıl hayatını kaybeden bir üyesinden geliyor. Rafael Navarro Dağı'nın arkasındaysa Sarp Dağ'ın üst kısmı göze çarpıyor.

Uzmanlar, kil mineralleriyle dolu tortul kayaçları inceleyerek bölgenin bir zamanlar mikrobiyal yaşam için yaşanabilir olup olmadığı sorusunu çözmeye çalışıyor.