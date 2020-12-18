Cyberpunk 2077 oyuncuları Sony'den para iadesi alamıyor

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin resmi olarak konsol tarafındaki iadelerini başlatarak oyunculardan özür dilemişti. Ancak Sony'nin geri ödeme konusunda sorun çıkardığı belirtiliyor.

Geliştiriciliğini ve yayımcılığını CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta bilgisayar ve konsollar için çıkış yapmıştı.

Özellikle konsol tarafında fazlasıyla kötü bir preformans sergileyen Cyberpunk 2077, neden geliştirilme sürecinde birçok kez ertelendiğini de göstermiş oldu.

Gelen tepkilere daha fazla dayanamayan CD Projekt Red, PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcılarının oyunu iade etmesine izin vermişti.

SONY PARA İADESİ YAPMIYOR

Digital Trends'te yer alan habere göre Sony, geliştirici şirketin oyunun iade edilebileceğini açıklamasına rağmen iade kabul etmiyor. PlayStation kullanıcıları, Sony'nin destek ekibinden aldıkları ve oyunun iade için uygun olmadığını söyleyen mesajları sosyal medyada paylaşıp tepkilerini dile getiriyor.

Sony, oyunu iade etmek isteyen kullanıcılara gönderdiği e-postada, "CD Projekt Red şu anda hataları ve çökmeleri düzeltmek ve Cyberpunk 2077'nin genel oyun deneyimini iyileştirmek için yamalar ve güncellemeler üzerinde çalışıyor." diyerek, oyunculara beklemeleri gerektiğini söylüyor.

Geliştirici, geri ödeme almada sorun yaşayan müşteriler için bir e-posta yardım hattı oluşturdu. CD Projekt Red ve Sony arasındaki bu anlaşmazlığın kısa süre içinde çözülmesi bekleniyor.

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