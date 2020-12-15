Cyberpunk 2077'nin PS4 ve Xbox iadeleri başladı

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin resmi olarak konsol tarafındaki iadelerini başlatarak oyunculardan özür diledi.

Geliştiriciliğini ve yayımcılığını CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, oyuncuların 2020'de en çok beklediği oyunların başında geliyordu. 10 Aralık'ta bilgisayar ve konsollar için çıkış yapan oyun, ilk günden birçok rekor kırmayı da başardı.

HATALAR OYUNCULARI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Özellikle konsol tarafında fazlasıyla kötü bir preformans sergileyen Cyberpunk 2077, neden geliştirilme sürecinde birçok kez ertelendiğini göstermiş oldu.

Konsol oyuncuları, geliştirici CD Projekt Red'i eleştiri yağmuruna tuttu. Gelen tepkilere daha fazla dayanamayan şirket, PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcılarının oyunu iade etmesine izin verdi.

Açıklamaya göre oyunu PlayStation 4 veya Xbox mağazalarından oyunu satın alan oyuncular, 21 Aralık 2021'e kadar iade gerçekleştirip parasını geri alabilecek.

Yaptığı açıklamada oyunculardan özür dileyen CD Projekt Red, oyunu PlayStation 4 ve Xbox One'da oynanabilir hale getirmek için daha fazla zaman harcayacaklarını belirtti.

YAMA TARİHLERİ

Cyberpunk 2077 için önümüzdeki 7 gün içerisinde yeni bir yama yayınlanacak, ikinci yama ocak ayında gelecek ve son yama da şubat ayında kullanıma sunulacak.

Bu yamalar ile oyunun performans sorunlarının ve hatalarının giderileceği söyleniyor

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