Daha fazla teşvik isteyen Intel'e Almanya'dan yanıt: Paramız yok Almanya, Intel'in çip tesisi için ek sübvansiyon talebini reddetti. Intel, milyarlarca dolar yatırımla Avrupa'da kuracağı çip fabrikası için Almanya'daki Magdeburg şehrini belirlemişti.

ensonhaber.com

Otomobilden tüketici elektroniğine kadar birçok sektörde yaşanan çip tedarik sorunları, üretimlerin aksamasına neden oluyor.

Birçok çip üreticisi, bu sorunu çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyurdu. Bu üreticilerin başında da Intel var.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel, Avrupa'nın çip kapasitesini artırmak için önümüzdeki 10 yıl içinde 80 milyar euroya kadar yatırım yapmayı planlıyor.

Intel, milyarlarca euroluk yeni bir Avrupa çip fabrikasının yeri olarak doğu Almanya'nın Magdeburg kentini seçmişti.

Intel'den ek teşvik isteği

Intel, Almanya'daki fabrikasyon tesisi için 6,8 milyar euro devlet desteği alacaktı. Ancak Financial Times'ın haberine göre şirket, daha yüksek enerji ve inşaat maliyetleri nedeniyle şimdi yaklaşık 10 milyar euro talep ediyor.

Almanya'dan Intel'e yanıt: Paramız yok

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Intel'in çip fabrikası için daha yüksek sübvansiyon taleplerini, ülkenin bunu karşılayamayacağını söyleyerek reddetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Lindner, şu ifadeleri kullandı:

Bütçede daha fazla para kalmadı. Şu anda bütçeyi genişletmeye değil konsolide etmeye çalışıyoruz.

Almanya'daki küçük Magdeburg şehri, Otto von Guericke Üniversitesi'ne ev sahipliği yapıyor ve güneybatıdaki Eulenberg sanayi bölgesinde yeni bir tesis için yeteri kadar alan var.

Bu üretim tesisi, aynı zamanda ülkede 1000’den fazla iş imkânı oluşturacak ve gelecekte yaşanabilecek çip sorunlarını önleyecek. Intel'in nasıl bir adım atacağı ise şimdilik belirsiz.