Daha güçlüsü yok: GeForce RTX 3090 Ti, CES 2022'de tanıtıldı

Oyun dünyasının yeni canavarı olacak GeForce RTX 3090 Ti ekran kartı, CES 2022 fuarında görücüye çıktı.

Geçtiğimiz yıl internet üzerinden düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), bu yıl 5-7 Ocak 2022'de ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenleniyor. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri, fuarda birbirinden farklı ürünlerini tanıtıyor.

Fuara katılan teknoloji devlerinden biri olan NVIDIA, oyun dünyasının en güçlü ekran kartı olan GeForce RTX 3090 Ti modelini görücüye çıkardı.

RTX 3090 Ti NELER SUNUYOR

FP32 işlem performansı 40TFLOPS seviyesine çıkabilen ekran kartı, böylece RTX 3090 ekran kartına göre yüzde 12 artış gösteriyor.

24GB GDDR6X bellek aynı kalırken, hızın 21Gbps olarak belirlenmesi 1008GB/s bant genişliğine imkân tanıyor.

450W enerji tüketimine ulaşan GeForce RTX 3090 Ti için satış tarihi ise 27 Ocak olarak daha önce sızdırılmıştı.

NVIDIA, her ne kadar RTX 3090 Ti ekran kartının fiyatını açıklamasa da beklentiler 1500 dolar civarında olacağı yönünde.



