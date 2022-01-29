Kimse bilmiyordu! iPhone'daki gizli tuşu buldu, bir anda hayatı değişti

Kimse bilmiyordu! iPhone'daki gizli tuşu buldu, bir anda hayatı değişti

Iphone telefonlarda uzun süredir bulunan ancak pek çok kullanıcı tarafından bilinmeyen bir özelliği 'İphone'un gizli tuşu' olarak duyuran TikTok kullanıcısının videosu, milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Avustralya'nın en büyük kadın teknoloji influencerı olarak tanımlanan Elly Bailey, yayınladığı son video ile büyük ses getirdi.

TikTok'ta 'Ellyawesometech' kullanıcı ismiyle paylaşımlar yapan Bailey, iPhone telefonlarda bulunan, oldukça kullanışlı olan ama pek bilinmeyen özelliklerden bazılarını açıkladı.

Bailey'in, kullanıcıların telefonun arkasını da gizli tuş şeklinde kullanılabileceğini duyurması ise sosyal medyada viral oldu.

Videoyu izleyenlerin denemelerinden sonra büyük şaşkınlık yaşadıklarını söylemelerinin ardından Bailey'nin paylaşımı, sadece iki gün içinde bir milyonun üzerinde görüntüleme kazandı.

826 bin takipçisi olan Bailey, bu özelliği keşfettikten sonra hayatının değiştiğini ve takipçilerinin bu özelliği mutlaka kullanması gerektiğini söyledi.

SOSYAL MEDYANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

TikTok fenomeni Elly Bailey'in milyonlarca izlenen paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı.

Baileyîn videoda gösterdiği şekilde ayarları takip eden kullanıcılar, telefonları için pratik bir adımı öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kullanıcılar, sosyal medyadan ''Neden kimse bana bunu söylemedi?'', Hayatımı sonsuza dek değiştirdin", ''Bu özellikle bizi tanıştırdığın için teşekkür ederiz'' yorumlarında bulundu.

İPHONE 8 VE ÜZERİ MODELLERDE BULUNUYOR

Back Tap (Arka Tık) olarak bilinen özellik, aslında insanlara telefonları üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için tasarlanmış bir erişilebilirlik seçeneği ve telefonlardaki hemen hemen her komut için kullanılabiliyor.

iPhone'ların 8 ve üzeri modellerinde bulunan ve kullanmak için iOS 14 ve üzeri yazılım gerektiren bu özellik, kullanıcıları telefonlarının arkasına iki veya üç kez hafifçe vurmalarıyla çalışıyor.

Telefonun kamerasını açmak, ekran görüntüsü almak, flaşı açmak, sesi açıp kapatmak, ekranı kilitlemek gibi bir çok seçeneğin bulunduğu özellik, ayarlar kısmındaki 'erişilebilirlik' seçeneğinin 'dokunma' sekmesinden istenilen şekilde ayarlanabiliyor.