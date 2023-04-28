Daha pahalı iPhone'lar yolda! Maliyetler artmaya devam ediyor Apple’ın iPhone 15 serisi ile birlikte fiyatları yükselteceği bir süredir konuşuluyor. Yeni gelen raporlar da bu iddiaları doğrular nitelikte.

ensonhaber.com

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı. Şimdi ise gözler iPhone 15 modellerine çevrildi.

2023 yılının Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 15 serisi hakkında fiyat söylentileri ortaya çıkmaya başladı.

Tarihin en pahalı iPhone'u geliyor

Yayınlanan bir rapora göre, serinin en güçlüsü olacak iPhone 15 Pro Max'in fiyatı, iPhone 14 modeline kıyasla yüzde 48 daha pahalı olacak ve tarihteki en pahalı iPhone olarak kayıtlara geçecek.

Yeni gelen raporlar da bu iddiaları doğrular nitelikte. iPhone 15 serisinin üretim maliyetlerinde önemli bir yükseliş söz konusu olacak ve bunlar da satış fiyatlarına yansıyacak.

Son gelen bilgilere göre, iPhone 15 Pro üretim maliyeti yüzde 20, iPhone 15 ise yüzde 12 artacak. Bu artışın ana sorumlu ise çip üreticisi TSMC.

Yakın zamanda 3nm çip üretimine geçen TSMC, henüz tüm sıkıntılar çözmüş değil ve yüksek maliyetle üretim yapıyor. Bu yüksek maliyetten Apple da nasibini alacak.

Öte yandan, iPhone 15 serisi eylül ayında tanıtılacak ve daha şirketin önünde epey zaman var. Üretim sorunlarının giderilememesi durumunda, maliyet artışları tüketicilere zam olarak yansıyacak.