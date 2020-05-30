Danimarka'da 10 bin kişilik sanal tribün

Danimarka'nın birinci futbol ligi Superliga'daki AGF Aarhus takımının taraftarları, Zoom üzerinden stadyuma bağlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ertelenen futbol maçları, seyircisiz oynama şartıyla yeniden başladı.

Ancak buna rağmen Danimarka'nın birinci futbol ligi Superliga'daki AGF Aarhus ekibinin taraftarları, tribündeki yerlerini alıp takımına destek verdi.

AGF Aarhus yönetimi, sık sık gizlilik ihlalleriyle gündeme gelen ve yoğun eleştirilen alan Zoom uygulaması ile iş birliği yaptı. Yaklaşık 10 bin taraftar, video konferans yoluyla stadyuma bağlanıp maçı takip etti.

Aynı anda 200 farklı evin dev ekranlardan gösterildiği stadyumda, dönüşümlü olarak 10 bine yakın taraftarın evine bağlanıldı.

DÜNYANIN İLK SANAL TRİBÜNÜ

Seyircisiz oynanmaya devam eden ligde gerçekleşen bu uygulamanın, "dünyanın ilk sanal tribünü" olduğu belirtildi.



