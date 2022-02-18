Davetsiz girilemeyen Clubhouse'a ne oldu

Davetsiz girilemeyen Clubhouse'a ne oldu

Kısa sürede sosyal medyaya yeni bir soluk getiren “Clubhouse”, adeta sessizliğe gömüldü. Davetiye ile girilen sohbet odaları ile meşhur olan platform, şimdilerde çok sakin.

Sesli Twitter olarak tanımlanabilen yeni sosyal medya platformu Clubhouse, en hızlı yükselen uygulamalardan biri olarak karşımıza çıktı.

Yerli yabancı birçok ünlü ismin kullanmaya başladığı Clubhouse, yalnızca sesli içerik paylaşılabilen ve davetsiz girilemeyen bir uygulama olarak dikkatleri çekti.

90'lı yılların chat odalarını andıran Clubhouse, kişilerin istediği yerden konuşabildiği, hikaye anlatabildiği, fikirler geliştirebildiği bir ortam olarak tanımlanıyordu.

KISA SÜREDE ZİRVEYİ GÖRDÜ

Uygulama 1 aya yakın bir sürede 8 milyon kullanıcı tarafından indirildi.

Paul Davison ve Rohan Seth tarafından kurulan Clubhouse uygulamasının, Ocak 2021'deki değeri yaklaşık 100 milyon dolar civarındaydı.

Birkaç ay içerisinde haftalık 10 milyon aktif kullanıcıya ulaşan Clubhouse, davetiye ile katılma özelliğini kaldırdı ve Android işlemcide de yerini aldı.

Magazin figürleri, girişimciler, dijital pazarlamacılar, reklamcılar, marka yöneticileri, influencerlar, profesörler, bilim inşaları hatta politikacılar bile geldi.

CLUBHOUSE PARTİLERİ

Ses odalarında moderatör olanlar konuşmayı başlatıyor, moderatörler konuşmacı atayabiliyor, atabiliyor ve odayı yönetebiliyordu. Söz almak isteyen kişiler de uygulama içinde yine ilgili odadayken el kaldırma butonuna basarak söz isteyebiliyorlardı.

Sohbet odalarındaki muhabbetler, binlerce insanı uykusuz bırakacak derecede akıp gidiyor, herkes Clubhouse hakkında bir şeyler konuşuyordu.

RAKİPLERİNİ HIRSLANDIRDI

Özellikle pandemi dönemine denk gelmesi, popülerliğini daha da arttırdı.

Clubhouse, dijital pazardaki rekabeti kızıştırırken Twitter ve Facebook da kendi platformlarına benzer özellikleri eklemek için harekete geçti.

Yakın dönemde Instagram'ın "hikaye" özelliğine benzer nitelikteki "fleets" özelliğini hayata geçiren Twitter'ın, sesli sohbet odalarını açtı ancak başarılı olamadı.

ELON MUSK, PUTİN'İ DAVET ETTİ

Dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda bulunan Elon Musk, Rusya devlet başkanı Vlademir Putin’i Clubhouse’ta sohbete davet etti. Musk'ın bu davetine Rusya'dan cevap gecikmedi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in sosyal medyayı doğrudan kullanmadığı bilgisinin altı çizildi.

GÜVENLİK KAYGILARI

Doğrudan kullanıcıları sisteme kabul etmeye başlayan uygulama, son dönemlerin en büyük siber saldırılarından birine maruz kaldı.

Yapılan saldırı sonucu hackerlar, Clubhouse veritabanından 3.8 milyar civarında telefon numarası çalmayı başardı.

SON BİR NEFES

Clubhouse’ın düşüşü de yükselişi kadar hızlı oldu.

Öyle ki, uygulamanın kapandığını düşünenler bile var.

Zirveyi gören Clubhouse, son aylarda popülerliğini kaybetmiş durumda. Bu nedenle geliştiriciler, platforma yeni özellikler ekleyerek yeniden kullanıcıları çekmek istiyor.

Clubhouse, bir web tarayıcısı kullanarak tekrarları ve canlı odaları dinleyebilme özelliğini ABD'de yayınladı. Üstelik uygulamayı bu şekilde kullanmak için oturum açma şartı da bulunmuyor.