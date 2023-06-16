Deepfake videolarının sayısı her yıl yüzde 900 artıyor Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) göre, çevrimiçi deepfake videoların sayısı her yıl yüzde 900 oranında artış gösteriyor.

Herhangi bir videoda yer alan kişinin, yapay zeka yardımıyla anlık olarak başka bir kişinin görüntüsünü aldığı deepfake teknolojisi, son zamanlarda oldukça sık kullanılsa da çeşitli tartışmalara da neden olmuştu.

Örneğin bazı kötü niyetli kişiler, devlet adamlarının aslında hiç var olmayan sahte videolarını üretmeyi başarmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda bireylerin yüzlerinin manipüle edilerek sanki konuşuyormuş gibi gösterilmesi, son zamanlarda dolandırıcılar tarafından da kullanılıyor.

Deepfake videolarında rekor artış

Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) göre çevrimiçi deepfake videoların sayısı her yıl yüzde 900 oranında artıyor.

Antivirüs yazılım şirketi Kaspersky'nin araştırmacıları tarafından yayınlanan rapora göre büyük şirketlerin deepfake videoları konusunda önlem alması gerekiyor.

Yüksek kaliteli deepfake videolarının maliyeti çok fazla

Sonucun gerçekçi olması için kullanılan bilgisayarın gücünün üst düzey olması gerekiyor. Çünkü düşük kaliteli deepfake videoları hemen fark edilebiliyor.

Tüm bunlar büyük miktarda kaynak gerektiriyor ve bu kaynağa yalnızca az sayıda siber suçlu erişebiliyor.

Kaspersky'ın açıkladığı bilgilere göre, bir deepfake videosunun fiyatı 20 bin dolardan başlıyor.

Sosyal medya platformlarına ve şirketlerine bu tür içerikleri engellemeleri konusunda sert bir uyarıda bulunacak Avrupa Birliği, aynı zamanda çok ciddi para cezaları getirecek.

Avrupa Birliği’nin radarına aldığı şirketler arasında, bünyesinde Facebook ve Instagram’ı da barındıran Meta, Google, Twitter ve TikTok yer alıyor.