Değer kaybeden Yahoo satış listesine konuldu

Verizon'un AOL ve Yahoo'yu satış listesine koyduğu ve iki şirket için toplamda 5 milyar dolara yakın para istediği belirtiliyor.

İlk başlarda arama motoru olarak hizmet vermesine rağmen, zamanla e-posta ve anlık iletişim gibi hizmetler de sunan Yahoo, artık eskisi kadar popüler değil.

ABD merkezli telekomünikasyon şirketi Verizon tarafından 2017 yılında 4.5 milyar dolara satın alınan Yahoo, yeniden satış listesine konuldu.

Yahoo'yu 4.5 milyar dolar, AOL'yi ise 4.4 milyar dolara satın alan Verizon, iki şirketi toplamda 5 milyar dolara elden çıkarmak istiyor. Verizon'un satış için Apollo Global Management'le görüştüğü ifade edildi.

45 MİLYAR DOLARLIK TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Yahoo, 2008 yılında Microsoft'un 45 milyar dolarlık teklifini düşük olduğu gerekçesiyle reddetmiş ve o tarihten günümüze kadar değer kaybetmeye devam etmişti.

Şu anda her iki şirketten de resmi bir açıklama olmasa da satış sürecinin önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.



