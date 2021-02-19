Deniz altı kablosunda meydana gelen arıza nedeniyle Pakistan'da internet erişimi durdu

Pakistan'da denizaltı internet kablosunda meydana gelen arıza nedeniyle ülke genelinde internet erişimi kesintiye uğradı.

Bildiğiniz gibi kıtalar arası internet bağlantıları, kilometrelerce uzunluğundaki okyanus altı kablolardan sağlanıyor. Ancak bu kablolarda meydana gelen arızalar, tüm ülkeyi, hatta tüm kıtayı bile etkileyebiliyor.

Buna benzer bir sorun, geçtiğimiz günlerde Pakistan'da yaşandı. Ülkede deniz altı internet kablosunda meydana gelen arıza nedeniyle internet çöktü.

Pakistan Ulusal Telekomünikasyon Şirketinin (PTCL) Twitter'dan yaptığı açıklamada, teknik ekiplerin internet hizmetini mümkün olan en kısa sürede tekrar sağlayabilmek için çalıştığı bildirildi.

Açıklamada, internet kesintisinin uluslararası deniz altı internet kablosunda meydana gelen arızadan kaynaklandığı belirtilerek, yaşanan sıkıntıdan dolayı üzüntü duyulduğu ifade edildi.

ARIZANIN YERİ VE NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Ayrıca açıklamada, arızanın nedenini ve yerini belirlemek için uluslararası kurumlarla çalışıldığına işaret edildi.

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, söz konusu arızanın neden olduğu internet kesintisinin check-in işlemlerini de etkilediği kaydedildi.

Açıklamada, yolcuların check-in işlemlerini havaalanındaki kontuarlardan yapabileceği bu nedenle uçuşlarda yaşanabilecek gecikmeler için üzgün olunduğu bildirildi.