Depo robotu Stretch, gelecek yıl satışa çıkıyor

ABD'li robot şirketi Boston Dynamics, görevi yalnızca kutuları taşımak olan Stretch isimli yeni robotu 2022'de satışa çıkaracak.

Mühendislik ve robot şirketi olan ABD’li Boston Dynamics, özellikle robot köpeği Spot ile oldukça ses getirmeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Hyundai tarafından 1 milyar dolara satın alınan şirket, mart ayında tanıttığı depo robotu Stretch'i görücüye çıkarmıştı. Depolarda kullanılmak için geliştirilen robotun tek görevi, kutu indirmek ve taşımak olacak.

GELECEK YIL SATIŞTA

Gelecekte iyi bir robot üreticisi olmayı hedeflediklerini ve 3 ila 5 yılda bir yeni bir endüstriyel robot üreteceklerini söyleyen CEO Robert Playter, Stretch robotunun gelecek yıl satışa sunulacağını belirtti. Ancak Playter, fiyat konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

Boston Dynamics, yeni depo robotu Stretch'i tanıttı VİDEO

STRETCH NELER SUNUYOR

Stretch, otomasyon için yeniden yapılandırmaya gerek kalmadan mevcut depolardaki dar alanlarda hareket etmesine izin veren küçük bir mobil tabana sahip.

Robot, çeşitli kutu ve küçültülmüş kılıfları tanımlayabilen ve kullanabilen gelişmiş algılama ve bilgisayar görüş kameralarına sahip bir kol ve bir akıllı kavrayıcı ile donatıldı.

SAATTE 800 KUTU TAŞIYOR

Robotu geliştirirken hıza odaklandıklarını belirten Boston Dynamics'in iş geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Michael Perry, Stretch'in saatte 800 kutuyu taşıyabildiğini söylüyor.



