Petrol
105.72
0.96%
Euro
16.22
-0.16%
Dolar
14.69
0.11%
Altın
911.27
-0.27%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
686.434
-0.15%
BTXN Coin
36.90
-1.57%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    Depo robotu Stretch satışa çıktı

    ABD'li robot şirketi Boston Dynamics, görevi yalnızca kutuları taşımak olan Stretch isimli yeni robotunu satışa çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 17:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Depo robotu Stretch satışa çıktı

    Mühendislik ve robot şirketi olan ABD’li Boston Dynamics, özellikle robot köpeği Spot ile oldukça ses getirmeyi başarmıştı.

    Geçtiğimiz yıllarda Hyundai tarafından 1 milyar dolara satın alınan şirket, geçtiğimiz yılın başında depo robotu Stretch'i görücüye çıkarmıştı. Depolarda kullanılmak için geliştirilen robotun tek görevi, kutu indirmek ve taşımak olacak.

    STRETCH SATIŞA ÇIKTI

    Mobil taban, batarya, robotik kol, akıllı tutucu ve algı direği olmak üzere 5 temel bölümden oluşan Stretch, satışa sunuldu.

    Saatte 800 kutuyu taşıma yeteneğine sahip olan robot, tek şarjla 16 saate kadar çalışabiliyor ve 23 kilograma kadar olan kutuları taşıyabiliyor. Robot, şimdilik sadece kurumsal olarak satışa sunuldu ve fiyatı henüz açıklanmadı.

    Boston Dynamics, yeni depo robotu Stretch'i tanıttı VİDEO

    stretch

    Boston Dynamics, sadece birkaç gün içinde mevcut depo altyapısı içinde kurulup çalışabilecek duruma getirilebilen robotun ticari kullanıma sunulmaya başlayacağını açıkladı.

    Şirket, robota yoğun ilgi olduğunu ve bu yıl için üretilecek tüm Stretch'lerin şimdiden satıldığını söylüyor.

    STRETCH NELER SUNUYOR

    Stretch, otomasyon için yeniden yapılandırmaya gerek kalmadan mevcut depolardaki dar alanlarda hareket etmesine izin veren küçük bir mobil tabana sahip.

    Robot, çeşitli kutu ve küçültülmüş kılıfları tanımlayabilen ve kullanabilen gelişmiş algılama ve bilgisayar görüş kameralarına sahip bir kol ve bir akıllı kavrayıcı ile donatıldı.

    stretch

    stretch

    stretch

    stretch


    İlginizi Çekebilir

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    James Webb, metan gazı ile uzaylıları arayacak
    Teknoloji

    James Webb, metan gazı ile uzaylıları arayacak

    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürdü
    3. Sayfa

    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürdü

    Görüş Bildir