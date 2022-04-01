Depo robotu Stretch satışa çıktı

ABD'li robot şirketi Boston Dynamics, görevi yalnızca kutuları taşımak olan Stretch isimli yeni robotunu satışa çıkardı.

Mühendislik ve robot şirketi olan ABD’li Boston Dynamics, özellikle robot köpeği Spot ile oldukça ses getirmeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda Hyundai tarafından 1 milyar dolara satın alınan şirket, geçtiğimiz yılın başında depo robotu Stretch'i görücüye çıkarmıştı. Depolarda kullanılmak için geliştirilen robotun tek görevi, kutu indirmek ve taşımak olacak.

STRETCH SATIŞA ÇIKTI

Mobil taban, batarya, robotik kol, akıllı tutucu ve algı direği olmak üzere 5 temel bölümden oluşan Stretch, satışa sunuldu.

Saatte 800 kutuyu taşıma yeteneğine sahip olan robot, tek şarjla 16 saate kadar çalışabiliyor ve 23 kilograma kadar olan kutuları taşıyabiliyor. Robot, şimdilik sadece kurumsal olarak satışa sunuldu ve fiyatı henüz açıklanmadı.

Boston Dynamics, yeni depo robotu Stretch'i tanıttı VİDEO

Boston Dynamics, sadece birkaç gün içinde mevcut depo altyapısı içinde kurulup çalışabilecek duruma getirilebilen robotun ticari kullanıma sunulmaya başlayacağını açıkladı.

Şirket, robota yoğun ilgi olduğunu ve bu yıl için üretilecek tüm Stretch'lerin şimdiden satıldığını söylüyor.

STRETCH NELER SUNUYOR

Stretch, otomasyon için yeniden yapılandırmaya gerek kalmadan mevcut depolardaki dar alanlarda hareket etmesine izin veren küçük bir mobil tabana sahip.

Robot, çeşitli kutu ve küçültülmüş kılıfları tanımlayabilen ve kullanabilen gelişmiş algılama ve bilgisayar görüş kameralarına sahip bir kol ve bir akıllı kavrayıcı ile donatıldı.