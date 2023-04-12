Depolama alanım yetmiyor diyenlere müjde! Android'e otomatik arşivleme özelliği geliyor Android telefonlara gelecek arşivleme özelliği, uygulamaları tamamen kaldırmadan depolama alanını yüzde 60'a kadar azaltacak. İşte yeni özellik hakkında tüm detaylar.

ensonhaber.com

Son zamanlarda piyasaya sürülen akıllı telefonların depolama alanları her ne kadar yeterli olsa da özellikle giriş seviyesi ve eski Android telefonlarda depolama alanı ciddi bir sorun.

Kullanıcılar, genellikle depolama alanında yer açmak için uygulamaları silme yolunu tercih ediyor. Ancak Google, bu duruma el atarak yeni bir özellik yayınlayacak.

Kullanılmayan uygulamalar arşivlenecek

Google Play Store, kayıtlı verilerinizi kaybetmeden kullanılmayan uygulamalarınızı sorunsuz bir şekilde küçültmek için "otomatik arşivleme" sunmaya başlayacak.

Yeni özellik, uygulamaları tamamen kaldırmadan depolama alanını yüzde 60'a kadar azaltacak.

Yeni bir uygulama veya oyun için alanınız ilk kez tükendiğinde otomatik arşivlemeyi açmak isteyip istemediğinize dair karşınıza bir bildirim çıkacak.

Sonrasında ise Play Store, yüklemek istediğiniz şey için yeterli alan bulunana kadar kullanılmayan uygulamaları hızlı bir şekilde arşivleyecek.

Bir uygulama arşivlendiyse, simgesi ve kullanıcı verileriniz telefonda kalmaya devam edecek.

Eğer uygulamayı tekrar kullanmak isterseniz, simgeye dokunmanız ve uygulamanın tekrar yüklenmesini beklemeniz gerekecek. Daha sonra ise tekrar indirilen uygulamayı, veri kaybı olmadan kullanabileceksiniz.