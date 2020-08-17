Dev bataryalı Samsung Galaxy M31s modelinin fiyatı belli oldu

Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı 6000 mAh bataryaya sahip akıllı telefonu Galaxy M31s'in, Avrupa fiyatı ortaya çıktı.

Samsung'un orta seviye telefonlarının yer aldığı Galaxy M serisi, genellikle yüksek batarya kapasiteleriyle ön plana çıkıyor. Şirketin geçtiğimiz günlerde tanıttığı Galaxy M31s modeli de benzer özellikler taşıyor.

Güney koreli üretici Samsung, özellikleri ve fiyatıyla dikkat çeken akıllı telefonu çok yakında Avrupa pazarında satışa çıkaracak. Telefonun fiyatına geçmeden önce, özelliklerini kısaca bir hatırlayalım.





SAMSUNG GALAXY M31s ÖZELLİKLERİ

6,4 inç büyüklüğünde Full HD AMOLED ekranla karşımıza çıkan Samsung Galaxy M31s, gücünü Samsung'un kendi işlemcisi Exynos 9611'den alıyor.

6GB ve 8GB RAM seçeneklerine sahip telefonun depolama kapasitesi ise 128GB. Telefonun arkasında bulunan 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP dörtlü kameraya, ön tarafta bulunan 32MP'lik tek bir kamera eşlik ediyor.

Son olarak 25W hızlı şarj desteğine sahip 6000 mAh batarya kapasitesi ile Avrupa'da satışa çıkacak Samsung Galaxy M31s, şarj konusunda kullanıcıları yarı yolda bırakmayacak.

SAMSUNG GALAXY M31s FİYAT

Samsung Galaxy M31s, Avrupa'da 250 eurodan satışa sunulacak. Bu fiyat, telefonun 6GB RAM ve 128GB depolama sürümü için geçerli olacak.

Telefonun Hindistan'da satışa çıkan 8GB RAM'li sürümünün, Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.