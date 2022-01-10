Dev oyun fuarı E3, koronavirüs nedeniyle yine ertelendi

Omicron kaynaklı koronavirüs vakaları nedeniyle oyun fuarı E3, bu yıl da fiziksel katılımla yapılamayacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl birçok etkinlik ertelenmişti.

Şimdilerde ise Omicron kaynaklı vakalar nedeniyle dünya yeniden alarmda. 2020 ve 2021 yıllarında koronavirüs nedeniyle ertelenen dev oyun fuarı E3, bu yıl da yüz yüze yapılamayacak.

ONLİNE DÜZENLENECEK

Entertainment Software Association (ESA), "Koronavirüs nedeniyle devam eden sağlık riskleri ve bunun katılımcıların güvenliği üzerindeki potansiyel etkisi nedeniyle E3, 2022'de yüz yüze yapılmayacak." açıklamasını yaptı.

ESA, pandeminin ABD'de etkisini ilk kez hissettirdiği dönemde E3'ün 2020 etkinliğini iptal etmişti. E3, geçtiğimiz yıl yalnızca çevrimiçi ortamda düzenlenmişti.