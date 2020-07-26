Dev teknoloji şirketlerinin CEO'ları savunma yapacak

Amazon, Apple, Google ve Facebook'un CEO'ları tekelleşme konusunda rekabet alt komitesinin karşısına çıkacak.

ABD merkezli teknoloji devleri Amazon, Apple, Google ve Facebook'un CEO'ları Jeff Bezos, Tim Cook, Sundar Pichai ve Mark Zuckerberg, tekelleşme konusunda rekabet alt komitesinin karşısına çıkarak ifade verecek.

4 büyük şirketin CEO'su, çarşamba günü geçen seneden beri devam eden soruşturma kapsamında, şirketlerinin pazar hakimiyetine yönelik komitenin sorularını yanıtlayacak.

Bezos, Cook, Pichai ve Zuckerberg'in Kongre'deki oturuma video konferans yoluyla katılması bekleniyor. Duruşmanın 29 Temmuz Çarşamba günü TSİ 19:00'da yapılması planlanıyor.





ABD TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİ YAKIN TAKİPTE

Amazon, Apple, Google ve Facebook gibi dev şirketlerin pazarda oldukça büyük bir etkisi var ve bu şirketlerin her biri Adalet Bakanlığı ve komisyonlar tarafından sürekli soruşturuluyor.

Meclis Yargı Komitesi Başkanı Jerrold Nadler ve Antitröst Alt Komite Başkanı David Cicilline; yaptıkları ortak açıklamada, "Bu şirketlerin Amerikan halkının yaşamlarında oynadığı merkezi rol düşünüldüğünde şirket CEO'larının yaklaşımı oldukça önem taşıyor. Başından beri söylediğimiz gibi, şirket CEO'larının ifadeleri bu soruşturmayı tamamlayabilmemiz için oldukça önemli." ifadelerini kullandılar.