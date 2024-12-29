Dev yıldız kümesinin kalbinde kara delik sürüsü bulundu

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Gök bilimciler, Samanyolu Galaksisi'ndeki en büyük yıldız kümesi olan Omega Centauri'nin kalbinde yıldız kütleli kara deliklerden oluşan bir sürü keşfetti. 17 bin ışık yılı uzaklıktaki bu küme, 10 milyon yıldız içeriyor ve 150 ışık yılı çapında.

Bilim insanları, cüce galaksilerin kalıntısı olan küresel kümelerin merkezinde orta kütleli kara delikler (IMBH) bulabileceklerini düşünüyor.

IMBH'ler, yıldız kütleli kara delikler ile süper kütleli kara delikler arasındaki "kayıp halka" olarak görülüyor.

OMEGA CENTAURI'DEKİ GİZEM

Önceki araştırmalar, Omega Centauri'nin merkezinde Güneş'in kütlesinin binlerce katı olan bir IMBH olduğunu öne sürmüştü. Ancak, yeni bir çalışma bu teoriye meydan okuyor.

İspanya'daki Kanarya Adaları Astrofizik Enstitüsü'nden Andrés Bañares Hernández liderliğindeki bir ekip, Omega Centauri'deki pulsarların ivmelerini inceledi.

Pulsarlar, çok hızlı dönen nötron yıldızları ve ivmelerindeki değişiklikler, yakınlardaki kara deliklerin varlığına işaret edebilir.

KARA DELİK SÜRÜSÜ OLABİLİR

Ekibin yaptığı analizler, Omega Centauri'nin merkezindeki yıldızların hareketlerinin en iyi yıldız kütleli kara deliklerden oluşan bir sürü ile açıklanabileceğini gösterdi. Bu kara delikler, ölü büyük yıldızların çökmüş çekirdekleri.

IMBH İHTİMALİ HALA GEÇERLİ

Bu keşif, Omega Centauri'de bir IMBH olmadığı anlamına gelmiyor. Yıldız kütleli kara delikler ve IMBH'lerin bir arada var olması mümkün. Hatta, yıldız kütleli kara deliklerin birleşerek IMBH'leri oluşturduğu düşünülüyor.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

İngiltere'deki Surrey Üniversitesi'nden astrofizikçi Justin Read, "Omega Centauri'nin merkezinde hala bir IMBH olabilir, ancak kütlece Güneş'in 6.000 katından daha az olmalı ve yıldız kütleli kara deliklerin bir kümesiyle birlikte yaşamalı." dedi.

Gök bilimciler, pulsarların ivmelerini inceleyerek Omega Centauri ve diğer küresel kümelerdeki kara delikler hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyor.