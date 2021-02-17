Dile elektrik vererek horlamayı azaltan cihaz: EXciteOSA

İngiltere’de geliştirilen bir cihaz, kullanıcının diline elektrik akımı vererek horlamayı yüzde 20'ye kadar azaltabiliyor.

Tedavi edilmediği sürece yaşam kalitesinde ciddi kayıplara neden olan horlama sorunu, aynı zamanda insan sağlığını da tehdit ediyor.

Uzmanlara göre, hareketsiz yaşam tarzı, horlama ve uyku apnesini tetikleyerek, önemli sağlık sorunlarına sebep oluyor.

Londra merkezli Signifier Medical Technologies tarafından geliştirilen yeni bir cihaz, dile elektrik akımı vererek horlamayı yüzde 20 oranında azaltabiliyor.

DİL KASLARINI GÜÇLENDİREREK HORLAMAYI AZALTIYOR

Gün boyunca kullanıcısının diline düşük miktarda elektrik akımı veren EXciteOSA isimli cihaz, verdiği akım sayesinde dil kaslarını güçlendiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dil kaslarının güçlendirilmesi sayesinde kişinin solunum yolu da uyku sırasında açık kalıyor.

Şirket, cihazı ABD’de 750 dolar, İngiltere’de ise 648 sterlin fiyat etiketi ile satışa sundu.

Geliştirilen cihazın, aynı zamanda kişinin nefes yollarının geceleri tamamen tıkanarak normal nefes almayı kesintiye uğrattığı bir durum olan uyku apnesini de engellediği belirtiliyor.

Uyku apnesi tedavi edilmezse kanser, glokom, kalp krizi, yüksek tansiyon, felç, tip 2 diyabet ve bilişsel ve davranışsal bozukluk riskini artırabiliyor.

Signifier Medical Technologies CEO'su ve kurucu ortağı Akhil Tripathi, "Obstrüktif uyku apnesi ve birincil horlamanın tedavisini uyguladığımız için çok şanslıyız. Patentli akıllı cihazımız eXciteOSA, yalnızca sorunun temel nedenini tedavi etmekle kalmaz, aynı zamanda huzurlu bir gece uykusu için herhangi bir cihaz takma derdini de ortadan kaldırır." ifadelerini kullandı.



