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    Dinozorları yok eden gök taşı, en ölümcül açıyla çarpmış

    Dinozorlarının neslinin tükenmesine neden olan asteroitin, Dünya'ya "mümkün olan en ölümcül" açıyla isabet ettiği ortaya çıktı
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2020 - 17:20
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    Dinozorları yok eden gök taşı, en ölümcül açıyla çarpmış

    İngiltere'de Imperial College London'da görevli bilim insanları, Chicxulub Krateri'nin oluşmasına neden olan ve dinozorların sonunu getiren gök taşı çarpmasının 3 boyutlu simülasyon modellerini geliştirdi.

    Çarpma anından Chicxulub Krateri'nin oluşmasına kadar tüm olayın yeniden canlandırıldığı simülasyonlarda, asteroitin atmosferde iklim değişikliğine yol açan gazların miktarını azamiye çıkartacak biçimde, Dünya'ya 60 derece açıyla çarptığını ortaya koydu.

    karater

    SÜLFÜR GÜNEŞ'İN ÖNÜNÜ KAPATTI

    Bu açıyla çarpmanın, milyarlarca ton sülfürün serbest kalarak Güneş'i kapatmasına, atmosferin 66 milyon yıl önce dinozorların ve Dünya üzerindeki yaşamın yüzde 75'inin yok olmasına yol açan biçimde soğumasına neden olabileceği belirtildi.

    "DİNOZORLAR İÇİN EN KÖTÜ SENARYO"

    Araştırma lideri Gareth Collins, "Dinozorlar için en kötü senaryo tam tamına gerçekleşmiş. Asteroit çarpması, atmosfere inanılmaz miktarda iklim değişiklikliğine neden olan gazları salmış, dinozorların yok olmasıyla sonuçlanan olaylar zincirini başlatmış. Bu muhtemelen en ölümcül açılardan biriyle çarpması gerçeğiyle daha da kötüleşmiş." değerlendirmesini yaptı.

    Instagram: @eshteknoloji

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