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    Discord ve PlayStation entegrasyonu tamamlandı

    Playstation Network’ün Discord ile entegrasyonu tamamlandı. Oyuncular, PlayStation network hesaplarını Discord'a bağlayabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 10:19
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    Discord ve PlayStation entegrasyonu tamamlandı

    Microsoft'un 10 milyar dolarlık teklifini reddeden Discord, geçtiğimiz yıl mayıs ayında PlayStation ile yeni bir anlaşmaya varmıştı. Sony, bu anlaşma doğrultusunda Discord'dan azınlık hisse satın aldı.

    PLAYSTATION NETWORK'E ENTEGRE EDİLDİ

    Sony Interactive Entertainment'ın CEO'su Jim Ryan, geçen yıl yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz ile birlikte Discord'u gelecek yılın başında PlayStation Network'e entegre etmek için çalışıyoruz." demişti.

    Gelen bilgilere göre, Discord ve PlayStation entegrasyonu beklenenden daha kısa süre içinde tamamlandı.

    discord

    Yapılan açıklamaya göre, artık PlayStation oyuncuları PlayStation Network hesaplarını Discord'a bağlayabilir. Bu sayede Discord'daki arkadaşlarınız, sizin PlayStation'da ne oynadığını görebilir.

    PlayStation Network hesabınızı Discord'a bağlamak için, Discord > Ayarlar > Bağlantılar bölümüne gidin ve PlayStation Network ikonuna tıklayın.

    Ardından açılan tarayıcı penceresinden PlayStation hesabınıza giriş yapın ve bağlantıyı tamamlayın.


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