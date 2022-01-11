Euro
15.7329
0.47%
Dolar
13.8705
0.36%
Altın
806.2730
0.74%
Borsa
2,028.13
-0.83%
Bitcoin
588.703
0.41%
BTXN Coin
33.07
-3.44%
10ºC
İstanbul
Hafif yağmur 10 C

    Discord ve Playstation entegrasyonu tamamlanıyor

    Playstation Network’ün Discord ile entegrasyonu kısa süre içinde tamamlanacak.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 11:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Discord ve Playstation entegrasyonu tamamlanıyor

    Video oyunu oynayan oyuncular için geliştirilen sesli ve yazılı iletişim programı olan Discord, ilk olarak 2015 yılında piyasaya sürülmüştü.

    O tarihten bu yana oyun sektörünün gelişmesi ve oyuncu sayısının artması, Discord'un da kullanıcı sayısının hızla yükselmesini sağladı.

    PLAYSTATION İLE DISCORD ANLAŞTI

    Microsoft'un 10 milyar dolarlık teklifini reddeden Discord, geçtiğimiz yıl mayıs ayında PlayStation ile yeni bir anlaşmaya varmıştı. Sony, bu anlaşma doğrultusunda Discord'dan azınlık hisse satın aldı.

    discord

    PLAYSTATION NETWORK'E ENTEGRE EDİLECEK

    Sony Interactive Entertainment'ın CEO'su Jim Ryan, geçen yıl yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz ile birlikte Discord'u gelecek yılın başında PlayStation Network'e entegre etmek için çalışıyoruz." demişti.

    Gelen bilgilere göre, Discord ve PlayStation entegrasyonu beklenenden daha kısa süre içinde tamamlanacak.

    Playstation ve Discord entegrasyonun ne zaman kullanıma açılacağı ve nasıl işleyeceği henüz bilinmiyor. Ancak şimdiden bu özellik, bazı kullanıcıların karşısına test amaçlı çıkartılıyor.


    Görüş Bildir