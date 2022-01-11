Discord ve Playstation entegrasyonu tamamlanıyor

Playstation Network’ün Discord ile entegrasyonu kısa süre içinde tamamlanacak.

Video oyunu oynayan oyuncular için geliştirilen sesli ve yazılı iletişim programı olan Discord, ilk olarak 2015 yılında piyasaya sürülmüştü.

O tarihten bu yana oyun sektörünün gelişmesi ve oyuncu sayısının artması, Discord'un da kullanıcı sayısının hızla yükselmesini sağladı.

PLAYSTATION İLE DISCORD ANLAŞTI

Microsoft'un 10 milyar dolarlık teklifini reddeden Discord, geçtiğimiz yıl mayıs ayında PlayStation ile yeni bir anlaşmaya varmıştı. Sony, bu anlaşma doğrultusunda Discord'dan azınlık hisse satın aldı.

PLAYSTATION NETWORK'E ENTEGRE EDİLECEK

Sony Interactive Entertainment'ın CEO'su Jim Ryan, geçen yıl yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz ile birlikte Discord'u gelecek yılın başında PlayStation Network'e entegre etmek için çalışıyoruz." demişti.

Gelen bilgilere göre, Discord ve PlayStation entegrasyonu beklenenden daha kısa süre içinde tamamlanacak.

Playstation ve Discord entegrasyonun ne zaman kullanıma açılacağı ve nasıl işleyeceği henüz bilinmiyor. Ancak şimdiden bu özellik, bazı kullanıcıların karşısına test amaçlı çıkartılıyor.