Disney Plus abonelik ücretlerine zam geliyor

Disney Plus abonelik ücretleri 8 Aralık 2022 tarihinde zamlanacak. Zamlı fiyatlar, ilk olarak ABD'de geçerli olacak.

Popüler yayın akış servisi Netflix'in abone sayısı, yılın ikinci çeyreğinde 970 bin kişi azaldı. Platformun abone sayısı, 2022'nin ilk çeyreğinde de 200 bin kişi azalmıştı. Böylece şirket, ilk kez art arda iki çeyrek abone kaybı yaşamış oldu.

Ülkemizde de faaliyet gösteren Disney Plus’ın abone sayısı 221,1 milyona ulaştı ve dünyanın en çok abone sayısına sahip dijital platformu oldu.

Netflix ise son üç ayda kaybettiği yaklaşık 1 milyon abone sonrası 220,67 milyon aboneyle Disney Plus’ın gerisinde kaldı.

Disney Plus'tan zam kararı

Disney Plus'ın yeni ücret tarifesi belli oldu. İçerikleri reklamsız bir şekilde izlemek isteyenler artık aylık 8 dolar yerine 11 dolar ödeyecek. Bu paketin yıllık fiyatı ise 80 dolardan 110 dolara yükselecek.

İlk olarak ABD'de uygulanacak yeni fiyat politikası, 8 Aralık 2022 itibarıyla geçerli olacak.

Şu anda Disney+ servisinin ülkemizdeki fiyatı aylık 34,99 TL, yıllık ise 349,90 TL olarak dikkat çekiyor. Yeni yapılan zamla birlikte, platformun ülkemizdeki abonelik fiyatı 50 lirayı aşabilir. Disney+ Türkiye fiyatlarıyla ilgili henüz şirketten resmi bir açıklama yapılmadı.