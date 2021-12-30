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    Disney Plus, RTÜK'ten 10 yıllık yayın lisansı aldı

    Disney'in kendi video akış platformu Disney Plus, RTÜK'ten 10 yıllık yayın lisansı aldı ve Türkiye'de hizmete girmek için tüm şartları yerine getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2021 - 13:16
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 13:22
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    Disney Plus, RTÜK'ten 10 yıllık yayın lisansı aldı

    Son yıllarda  Disney, Warner Bros, Amazon ve Apple gibi büyük isimlerin de video akış hizmeti pazarına girmesiyle birlikte sektörde rekabet iyice kızıştı.

    Başta Netflix olmak üzere sinema sektöründe büyük bir pazar payına sahip olan video abonelik hizmetleri, yeni yılda da oldukça ilgi çekecek gibi görünüyor.

    Ülkemizde de her geçen gün büyüyen dijital içerik platformlarına bir yenisi daha ekleniyor. Disney'in kendi video akış platformu Disney+, çok yakında ülkemizde yayın hayatına başlayacak.

    RTÜK'TEN LİSANS ALDI

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Disney Plus’a Türkiye’de 10 yıl boyunca yayın yapabilmesini sağlayacak yayın lisansını verdi.

    Yapılan değerlendirme sonucunda, mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getiren Disney'in önünde, Türkiye'de yayın yapabilmek için hiçbir engel kalmadı.

    Disney Plus, RTÜK ten 10 yıllık yayın lisansı aldı #1

    İŞ İLANI DA YAYINLAMIŞTI

    Disney Plus'ın resmi LinkedIn hesabı üzerinden Türkiye için işe alımlar geçtiğimiz haftalarda başlamıştı.

    Hibrit çalışma ve ofis olmak üzere ayrılan iş ilanları arasında insan kaynakları gibi önemli bölümler de yer alıyor.

    İş ilanlarının açılmış olması nedeniyle, 2022 yılında platformun ülkemizde erişime açılacağını söyleyebiliriz. Ancak abonelik ücretleri hakkında henüz net bir bilgi yok.

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