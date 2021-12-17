Disney+ yakında Türkiye'de yayın hayatına başlayacak

Disney'in kendi video akış platformu Disney Plus için Türkiye'de işe alımlar başladı. Kısa süre içinde platform, ülkemize giriş yapacak.

Son yıllarda Disney, Warner Bros, Amazon ve Apple gibi büyük isimlerin de video akış hizmeti pazarına girmesiyle birlikte büyük bir rekabet yaşanıyor.

Başta Netflix olmak üzere sinema sektöründe büyük bir pazar payına sahip olan video abonelik hizmetleri, her geçen sürede yeni kullanıcılar elde ediyor.

Ülkemizde de her geçen gün büyüyen dijital içerik platformlarına bir yenisi daha ekleniyor. Disney'in kendi video akış platformu Disney+, çok yakında ülkemizde yayın hayatına başlayacak.

İŞE ALIMLAR BAŞLADI

Disney Plus'ın resmi LinkedIn hesabı üzerinden Türkiye için işe alımlar başladı. Hibrit çalışma ve ofis olmak üzere ayrılan iş ilanları arasında insan kaynakları gibi önemli bölümler de yer alıyor.

İş ilanlarının açılmış olması nedeniyle, 2022 yılında platformun ülkemizde erişime açılacağını söyleyebiliriz. Ancak abonelik ücretleri hakkında henüz net bir bilgi yok.