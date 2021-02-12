DM kurallarını ihlal eden Instagram hesapları kapatılıyor

Instagram, DM'de kuralları ihlal eden hesapların kalıcı olarak kapatılacağını açıkladı.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, platformdaki güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor.

Yeni güncelleme ile birlikte artık Instagram'da DM kurallarını ihlal eden hesapların bir süre mesaj göndermesi yasaklanacak. İhlalin devam etmesi durumunda ise söz konusu hesaplar kalıcı olarak kapatılacak.

IRKÇILIĞA KARŞI ALINDI

Son zamanlarda özellikle İngiltere Premier Lig'de forma giyen siyahi futbolculara sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı saldırılan artması nedeniyle, Instagram'ın böyle bir karar aldığı vurgulandı.





İNGİLTERE'DE IRKÇILIK GÜNDEMDE

İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig ve İngiltere Futbol Ligi'nin yanı sıra, futbolcu ve hakem birliklerinin de aralarında yer aldığı kuruluşlar, futbolculara yönelik ırkçı saldırılar nedeniyle Twitter ve Facebook'un üst yöneticileri (CEO) Jack Dorsey ve Mark Zuckerberg'e hitaben açık mektup yayınlamıştı.

Sosyal medyada futbolcu ve hakemlere yönelik ırkçı mesajların artmasına vurgu yapılan mektupta, "Sizin bu konuda harekete geçmemeniz, faillerin kendilerine ulaşılamayacağını düşünmelerine yol açtı. Irkçı ve ayrımcı mesajların durmaksızın süren akışı kendi kendini besliyor.

Bunlar, milyarlarca kullanıcısı olan Twitter, Facebook ve Instagram tarafından ne kadar tolere edilirse, o kadar normal ve kabul gören bir davranış haline geliyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Nefret söylemi konusunda İngiltere'deki güvenlik güçleriyle iş birliği kurmaya da hazır olduklarını ifade eden Instagram, aynı zamanda sırf DM kurallarını ihlal etmek için oluşturulan yeni hesapların da kalıcı olarak kapatılacağını duyurdu.