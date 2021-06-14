Dogecoin'in ünlü fotoğrafı 4 milyon dolara satıldı

Son zamanların popüler kripto para birimi Dogecoin'in ünlü köpek fotoğrafı, NFT yoluyla 4 milyon dolara kendine alıcı buldu.

2014 yılında şaka amaçlı piyasaya sürülen kripto para birimi Dogecoin, 2021 yılına adeta damga vurdu.

1 Ocak 2021'de 0,0046010 dolardan işlem gören DOGE, Elon Musk'ın da yardımıyla yıl başından bu yana yüzde 7 binden fazla artış yaşadı.

KÖPEK FOTOĞRAFI 4 MİLYON DOLARA SATILDI

Dogecoin'in ünlü köpek fotoğrafı, 3 gün açık artırmada bekledikten sonra 4 milyon dolar gibi rekor bir fiyatla satıldı.

İsteksiz gülümsemeye benzeyen ifadesiyle ünlü olan shiba inu cinsi köpek, son zamanlarda yatırımcılarına fazlasıyla kazandırmıştı.

Asıl adı bilinmeyen ve Twitter adı PleasrDAO olan bir kişi, fotoğrafın haklarını 1.696,9 Ethereum’a; yani yaklaşık 4 milyon 100 bin dolara satın aldı. Söz konusu para, fotoğrafın asıl sahibi olan Japon anaokulu öğretmeni Atsuko Sato’ya gitti.

NFT NEDİR

"Değiştirilemez token" anlamına gelen (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan varlıklara deniyor.

Normal coin ve token kavramından farklı biçimde çalışan NFT; benzersiz, değiştirilemez, orijinalliği ve mülkiyet hakkı sahibine ait olan bir varlıktır.

NFT'ler, birbirlerinin yerine geçemeyecek orijinallikte ve farklı değerlerde üretilirler.

Eşsiz tokenler (NFT) genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih ediliyor. Ayrıca kripto sanat eserleri, dijital koleksiyon ürünleri ve çevrimiçi oyunlarda yer alan eşsiz dijital öğeler gibi çeşitli alanlarda da NFT kullanılıyor.

Yapılan araştırmalara göre, yılın ilk çeyreğinde NFT satışları 1 milyar doları geride bıraktı. Ayrıca Ethereum ağında toplamda 675 milyon dolar civarında satışlar yapıldı.

Uzmanlar, NFT satışlarının önümüzdeki aylarda da artarak devam edeceği görüşünde birleşiyor.