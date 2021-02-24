Doğu Anadolu Gözlemevi teleskobunun parçaları, Erzurum’a gidiyor

Astronomi ve uzay bilimlerine önemli katkılar sağlayacak Doğu Anadolu Gözlemevi'ne yerleştirilecek teleskop, kara yoluyla Erzurum'a doğru yola çıktı.

Erzurum şehrinde yer alan ve 3 bin 170 metre yüksekliğe inşa edilen Doğu Anadolu Gözlemevi, Türkiye'nin uzaydaki gözü olacak.

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde Yeni Nesil Üniversite Dönüşüm Projesi kapsamında desteklenen ve Konaklı Karakaya Tepeleri'nde 2012 yılında yapımına başlanan gözlemevi, teleskobuna kavuşuyor.

İTALYA'DAN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Türkiye'nin 2023 vizyon projeleri arasında bulunan ve dünyada benzerlerine kıyasla daha nitelikli ve özellikli donanımlara sahip optik sistemi bulunan gözlemevinin teleskobu, 4 yıl boyunca İtalya'da yapıldı ve Kocaeli Gebze Gümrük Müdürlüğü'ne ulaştırıldı.





KARA YOLUYLA ERZURUM'A GİDİYOR

Kocaeli Gebze Gümrük Müdürlüğü'ndeki resmi işlemlerinin ardından 22 Şubat'ta Erzurum'a doğru yola çıkarılan yaklaşık 100 ton ağırlığındaki DAG teleskobu, parçalar halinde 6 tırlık konvoyla taşınıyor.

Özel şartlar altında taşınan teleskobun, yol ve hava koşullarına bağlı olarak 26 Şubat Cuma günü Atatürk Üniversitesi'ne ulaşması planlanıyor.

Burada özel hangarlarda koruma altına alınacak teleskop; altyapı, bina ve kubbe inşasının yüzde 95'lik bölümü tamamlanan gözlemevine, iklim koşulları da göz önünde bulundurularak haziran başında parçalar halinde taşınacak.

ATASAM Müdürü ve DAG Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, salgın dolayısıyla yaşanan sıkıntılara rağmen yoğun uğraşlar sonucunda teleskobun Türkiye'ye getirildiğini söyledi.

İtinayla taşınması gereken teleskobun karla kaplı yolun yaz aylarına doğru açılmasıyla gözlemevine taşınacağını aktaran Yeşilyaprak, "Teleskop bir süreliğine hangarlarda özel olarak koruma altına alınacak. Haziran ayı içinde peyderpey yukarı çıkaracağız. Sonra da kurulum başlayacak.

"AYNA HAZİRAN SONUNDA GELECEK"

Pandemiye rağmen teleskobu ülkeye getirebildik. Biraz uğraştık ama değdi. Dışarıda bir tek Rusya'da yapılan aynamız kaldı. Onu da haziran sonu itibarıyla getirdikten sonra artık tamamen kurulum ve eksik olan küçük işleri yapacağız.

"İLK IŞIK YIL SONUNDA"

Yol yapılır yapılmaz da aynamızı yukarı taşıyacağız. Atmosfer ve diğer etkenler dolayısıyla bir aksilik olmazsa yıl sonuna doğru ilk ışığı alacağız." diye konuştu.