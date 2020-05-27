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- Doğu Karadeniz'e gök taşı düştü iddiası
Doğu Karadeniz'e gök taşı düştü iddiası
Doğu Karadeniz illerinde saat 20:30 civarında görülen ışık parlaması ve ardından oluşan duman, gök taşı düştü iddialarının gündeme gelmesine neden oldu.
- Haber Merkezi
- 27.05.2020 - 21:56
Bu akşam 20:30 sularında Doğu Karadeniz illerinde ilginç bir hava olayı gözlemlendi.
Başta Rize, Trabzon ve Artvin illerinde olmak üzere birçok vatandaş, gökyüzünde süzülen dev bir ışık parlaması gördü.
Ardından ışık ani bir gürültüyle ortadan kaybolurken, arkasında yoğun bir duman bıraktı.
Hava olayına yakından şahit olanlar, bu durumu gök taşı düşmesi olarak yorumladı.
Yeni gelen bilgilere göre olay, Doğu Anadolu illerinden de gözlemlendi.