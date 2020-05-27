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Doğu Karadeniz'e gök taşı düştü iddiası

Doğu Karadeniz'e gök taşı düştü iddiası

Doğu Karadeniz illerinde saat 20:30 civarında görülen ışık parlaması ve ardından oluşan duman, gök taşı düştü iddialarının gündeme gelmesine neden oldu.