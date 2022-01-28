Domino's Pizza'ya siber saldırı: Kişisel veriler çalındı

Domino's Pizza, kullanıcı verilerinin sızdırıldığı siber saldırı olayını doğruladı. Şirket, finansal verilerin çalınmadığını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda Yemeksepeti siber saldırıya uğramış ve kullanıcıların kişisel verileri ele geçirilmişti.

Benzer bir saldırı haberi Domino's Pizza'dan geldi. Siber saldırganlar, 9 Ocak'ta e-posta üzerinden yaptıkları saldırıda kullanıcı bilgilerini sızdırdı.

Domino's Pizza'ya, 9 Ocak'ta gelen bir e-posta ile müşterilerine ait isim, soy isim, iletişim bilgileri, müşteri numarası bilgilerinin e-postayı gönderen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından edinildiği iddiaları kamuoyuna yansıması üzerine Domino's açıklama yaptı.

SİBER SALDIRI DOĞRULANDI

Domino's Pizza, kullanıcı verilerinin sızdırıldığı siber saldırı olayını doğrularken; söz konusu e-postanın ardından detaylı incelemelerin şirket tarafından derhal başlatıldığı, teknik kontrollerin sağlandığı, teknik ve idari tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

"KREDİ KARTI BİLGİLERİ ÇALINMADI"

Açıklamada, "Kişisel Verilerin Korunması Kurumu'na gerekli bildirimler yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak suretiyle hukuki süreç başlatıldı. Bu noktada önemle vurgulamak isteriz ki kurumumuz, finansal bilgileri içeren herhangi bir kredi kartı verisi tutmamaktadır ve finansal verilere erişim söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan açıklamada, şirketin gelecek günlerde sürece ilişkin detayları şeffaflık ve açıklık ilkesi gereği aktarmaya devam edeceği belirtildi.

"ŞİFRENİZİ DEĞİŞTİRİN"

Şirket, aynı zamanda şifre konusunda da kullanıcılarını uyardı ve şu açıklamayı yaptı:

"Mevcut Domino’s şifreniz ile giriş yapmaya çalıştığınızda hata uyarısı alacağınız için şifrenizi değiştirmek suretiyle siparişinizi verebilirsiniz. Aynı şifreyi başka internet siteleri için kullanıyor iseniz söz konusu internet sitelerinde de şifrenizi değiştirmenizi, yeni şifrenizin güçlü bir karakter dizisinden oluşmasını, kişisel bilgilerinizi talep eden veya bir internet sitesine yönlendiren yazışmalara karşı dikkatli olmanızı, bilinmeyen e-posta adreslerinden gelen linklere tıklamamanızı tavsiye ederiz."

