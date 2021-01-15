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    Donald Trump, artık yeni bir sosyal medya aramıyor

    Twitter'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını askıya almasının ardından, Beyaz Saray'ın Trump için yeni bir platform arayışının sonlandığı iddia edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.01.2021 - 09:33
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 09:34
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    Donald Trump, artık yeni bir sosyal medya aramıyor

    Donald Trump’ın destekçileri, geçtiğimiz günlerde kongre binasını işgal etmiş, başlayan gerilim sırasında Trump’ın Facebook ve Twitter hesapları askıya alınmıştı.

    Sosyal medya platformu Twitter'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını askıya almasının ardından, Beyaz Saray'ın Trump için yeni bir platform arayışı içine girdi.

    ARAYIŞ SONLANDI

    Trump'ın Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino'nun da bu arayışa dahil olduğunu belirten kaynaklar; Scavino'nun, Gab ve Parler gibi platformların da aralarında bulunduğu bu sitelerin iyi yönetilmediğini düşündüğünü ve arayışların sonlandığını belirtti.

    Ayrıca Trump'ın Parler uygulamasına geçeceği ortaya çıkınca, Google ve Apple, uygulamayı mağazalarından kaldırmıştı.

    donald trump

    6 Ocak'ta Trump destekçilerinin Kongreyi basmasının ardından, Twitter 8 Ocak'ta Trump'ın hesabını "şiddeti kışkırttığı" gerekçesiyle askıya almıştı. Twitter'ın bu adımını dün Snapchat de takip etmişti.

    Facebook ve Instagram ise Trump'ın hesaplarını, Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine kadar askıya aldıklarını açıklamıştı.

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