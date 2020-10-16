Donald Trump: Facebook ve Twitter Demokrat Parti için çalışıyor

Donald Trump: Facebook ve Twitter Demokrat Parti için çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter ve Facebook'u eleştirerek "Onlar Demokrat Parti'nin ve radikal sol hareketin üçüncü kolu gibi çalışıyor" dedi.

ABD başkanlık seçimleri adım adım yaklaşırken, Donald Trump ile sosyal medya arasındaki gerginlik devam ediyor.

New York Post gazetesinin, Joe Biden'ın oğlunun yönetim kurulunda olduğu Burisma isimli Ukraynalı enerji şirketi ve Çin ile bağlarına ilişkin dün yaptığı haberden geniş şekilde bahseden Trump, hem Biden'ı hem de haberin paylaşılmasını kısıtlayan sosyal medya şirketlerini eleştirdi.

"YOLSUZLUĞA BATMIŞ BİR SİYASETÇİ"

Trump, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın ordudan atıldığını ve işsiz kaldığını belirterek "Joe Biden yolsuzluğa batmış bir siyasetçi. Babası ABD Başkan Yardımcısı olduktan sonra Hunter, milyonlarca dolar kazanmaya başladı. Babası da ona yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

FACEBOOK VE TWITTER'I ELEŞTİRDİ

Hunter Biden'ın e-postalarının sızdırıldığı ve Joe Biden'ın Burisma ile ilişkisini ortaya koyduğu belirtilen haberi manşetlerine taşımayan ana akım Amerikan medyasının olayı "örtbas" ettiğini savunan Trump, söz konusu haberin paylaşılmasını kısıtlayan Facebook ve Twitter'a da tepki gösterdi.

"DEMOKRAT PARTİ'NİN ÜÇÜNCÜ KOLU GİBİ ÇALIŞIYORLAR"

Trump, "Twitter ve Facebook, hepsi de Biden'ın seçim kampanyasına büyük katkı sağlıyor gibi. Onlar Demokrat Parti'nin ve radikal sol hareketin üçüncü kolu gibi çalışıyor." dedi.

Medyanın da söz konusu haberi başlıklara taşımak yerine arka sayfalara attığını savunan Trump, "Medya, bu ülkede halkın düşmanı." eleştirisinde bulundu.