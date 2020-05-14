Donald Trump, Huawei yasağını 1 yıl uzattı

ABD Başkanı Donald Trump, Huawei'nin ABD'li şirketlerle iş yapamamasını sağlayan yasağı 1 yıl uzatma kararı aldı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarından oldukça etkilenen Huawei, ABD'nin casusluk iddiaları nedeniyle sık sık yaptırımlara maruz kaldı. Çinli şirket, bazı ülkelerde 5G teknolojisi için yasaklanırken, bazı ülkeler ise Huawei'ye izin verdi.

ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ülke yönetimi tarafından yaptırım uygulanan şirkete, Ticaret Bakanlığı tarafından 19 Ağustos 2019'da 3 ay geçici lisans verilmiş, ardından söz konusu lisansın süresi 18 Kasım 2019'da 90 gün daha uzatılmış ve en son bu tarih 15 Mayıs'a kadar ertelenmişti.

ABD, HUAWEİ'YE BU KEZ İZİN VERMEDİ

Huawei'ye verilen geçici lisansın süresi yarın (15 Mayıs) itibarıyla doluyor ve ABD'nin ne yapacağı merak ediliyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD şirketlerinin ulusal güvenlik riski taşıyan şirketler tarafından üretilen telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan ve ulusal acil durum ilan eden Mayıs 2019'da imzalanan başkanlık kararnamesinin süresini bir yıl uzattı.

Bu kapsamda Çinli şirket Huawei'nin, ABD'li şirketlerle iş yapması 1 yıl engellenmiş olacak.

ABD'li şirketlerin ise Huawei ile iş yapabilmesi için özel bir lisansa sahip olmaları gerekecek.