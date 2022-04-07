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    Donald Trump öfkeli: Sosyal medya uygulamasına ilgi yok

    Donald Trump'ın kurduğu Truth Social isimli sosyal medya platformu, her geçen gün kullanıcı kaybediyor. Gelen haberler, Trump'ın oldukça sinirli olduğunu söylüyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 09:14
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    Donald Trump öfkeli: Sosyal medya uygulamasına ilgi yok

    ABD eski başkanı Donald Trump'ın destekçileri, kongre binasını işgal etmiş ve başlayan gerilim sırasında Trump’ın Facebook, Twitter ve diğer birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

    Daha sonra ise Trump, sesini duyurmak için kendi sosyal medya platformunu yayınladı. Donald Trump'ın yeni sosyal ağı Truth Social, geçtiğimiz aylarda iOS işletim sistemindeki App Store'da yayınlandı.

    İlgi gittçikçe azalıyor

    Uygulama ilk yayınlandığında indirme rekorları kırsa da daha sonra hızlı bir şekilde kullanıcı kaybetmeye devam etti ve ilgi neredeyse tamamen bitti.

    Trump öfkeli

    Trump’ın, şubat ayındaki Truth Social lansmanından bu yana uygulamanın büyük bir takipçi kitlesini çekememesi ve başarısız olması konusunda oldukça öfkeli olduğu belirtiliyor.

    truth social

    Yine de sosyal medyada görünür olmak isteyen Trump’ın, eski yardımcısı Jason Miller tarafından kurulan Gettr’e katılacağı iddia edildi.

    Muhafazakar kesimin kullandığı Gettr adlı uygulama günde ortalama 300 bin, Gab ise 650 bin ziyaret sayısına çıkabiliyor. Truth Social'ın kullanıcı sayısı ise günümüzde 300 binin altına kadar düştü.

    truth social


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