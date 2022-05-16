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    Donald Trump, şimdi de Netflix'e rakip oluyor: Yeni platform yolda

    ABD eski başkanı Donald Trump'ın medya şirketi, sosyal medya uygulamasının ardından şimdi de Netflix'e rakip olacak.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 13:17
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    Donald Trump, şimdi de Netflix'e rakip oluyor: Yeni platform yolda

    ABD eski başkanı Donald Trump'ın destekçileri, kongre binasını işgal etmiş ve başlayan gerilim sırasında Trump’ın Facebook, Twitter ve diğer birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

    Daha sonra ise Trump, sesini duyurmak için kendi sosyal medya platformunu yayınladı. Donald Trump'ın yeni sosyal ağı Truth Social, geçtiğimiz aylarda iOS işletim sistemindeki App Store'da yayınlandı.

    Uygulama ilk yayınlandığında indirme rekorları kırsa da daha sonra hızlı bir şekilde kullanıcı kaybetmeye devam etti ve ilgi neredeyse tamamen bitti.

    Trump, şansını içerik platformunda deneyecek

    Donald Trump’ın sahibi olduğu medya şirketi, şimdi de Netflix ve Disney+ gibi kendi orijinal içeriklerini üretecek bir içerik platformu üzerinde çalışmaya başladı.

    TMTG+ (Trump Media and Technology Group) ismiyle yayın hayatına başlayacağı belirtilen platform, şimdiden çeşitli iş ilanları yayınlamaya başladı.

    donald trump

    Şimdiden  ‘İçerik Geliştirme Yöneticisi’ ve ‘İçerik Edinme Uzmanı’ ilanları açan Trump, ekibini tamamladıktan sonra içerikleri oluşturmaya başlayacak.

    Yeni platformun ne zaman yayın hayatına başlayacağına dair şimdilik herhangi bir açıklama yapılmadı.


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