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    Donald Trump: Twitter'a dönmeyeceğim

    Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından Donald Trump'ın yeniden platforma döneceği konuşulsa da eski ABD Başkanı, bu konunda oldukça kararlı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 11:51
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    Donald Trump: Twitter'a dönmeyeceğim

    ABD eski başkanı Donald Trump'ın destekçileri, kongre binasını işgal etmiş ve başlayan gerilim sırasında Trump’ın Facebook, Twitter ve diğer birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

    Daha sonra ise Trump, sesini duyurmak için kendi sosyal medya platformunu yayınladı. Ancak Donald Trump'ın yeni sosyal ağı Truth Social, beklenen ilgiyi görmedi.

    Twitter'a geri dönmeyecek

    Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından, Trump'ın yeniden platforma döneceği konuşuluyor. Ancak daha önce yapılan açıklamalar, eski başkanın tavrının net olduğunu gösteriyor.

    15 Nisan’da Trump, verdiği bir röportajda Twitter'a dönmesinin çok da olası olmadığını söyledi.

    “Şu anda büyük bir platform yapıyoruz, bu yüzden muhtemelen herhangi bir ilgim olmaz." diyen Trump, Twitter'ın çok sıkıcı hale geldiğini sözlerine ekledi.

    trump


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