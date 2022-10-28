Donald Trump: Twitter'ın mantıklı ellerde olmasından mutluyum

Trump, sosyal medya platformunun sahte hesaplardan kurtulmasını diledi. Amerikalı siyasetçi, Twitter'ın bundan sonraki dönemini yorumladı.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Twitter'ı resmen satın aldı.

Satın alma işlemi, 44 milyar dolar karşılığında hayata geçirildi.

Trump'tan Elon Musk yorumu

Twitter tarafından sansürlenen ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

Trump, kendi kurduğu sosyal medya platformu "Truth Social" üzerinden yaptığı paylaşımda, Twitter'ın Musk'a satılmasını değerlendirdi.

"Twitter'ı manyaklar yönetmeyecek" açıklaması

Twitter'ın bir an önce sahte hesaplardan kurtulması gerektiğini belirten Trump, "Twitter'ın şimdi artık daha mantıklı ellerde olmasından ve ülkemizden gerçekten nefret eden radikal sol akıl hastaları ve manyaklar tarafından yönetilmemesinden dolayı çok mutluyum." değerlendirmesini yaptı.

Kongre baskını sonrası hesabı kapatıldı

AA'nın aktardığına göre, Trump'ın Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından "baskını teşvik ettiği" gerekçesiyle tamamen kapatılmış, bunun üzerine Trump, Truth Social'ı kurmuştu.​​​​​​​