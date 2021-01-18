Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları yeniden açıldı

Facebook ve Instagram, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesaplarını yeniden kullanıma açtı.

Donald Trump’ın destekçileri, geçtiğimiz günlerde Kongre binasını işgal etmiş, başlayan gerilim sırasında Trump’ın Facebook ve Instagram hesapları askıya alınmıştı.

7 Ocak'ta açıklama yapan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarını aktif olarak kullanmasının büyük risk olduğunu ve barış sağlanana kadar hesapların devre dışı kalacağını duyurmuştu.

HESAPLAR YENİDEN AÇILDI

Donald Trump'ın Facebook ve Instagram resmi hesapları yeniden kullanıma açıldı. Ancak şu ana kadar hesaplardan herhangi bir yeni paylaşım yapılmadı.

Trump'ın Twitter ve YouTube engelleri ise hala devam ediyor. Bir başka sosyal medya platformu Snapchat ise Trump'ın hesabını bir süreliğine askıya alıp daha sonra da kalıcı olarak kapatmıştı.