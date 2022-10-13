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    Donald Trump'ın sosyal medya platformu Google Play'e geldi

    ABD’nin eski başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformu olan Truth Social, Google Play'de yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 11:03
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    Donald Trump'ın sosyal medya platformu Google Play'e geldi

    ABD eski başkanı Donald Trump'ın destekçileri, kongre binasını işgal etmiş ve başlayan gerilim sırasında Trump’ın Facebook, Twitter ve diğer birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

    Daha sonra ise Trump, sesini duyurmak için kendi sosyal medya platformunu yayınladı. Donald Trump'ın yeni sosyal ağı Truth Social, geçtiğimiz aylarda iOS işletim sistemlerinde kullanıma sunulmuştu.

    Google Play'de de yayınlandı

    Google Play, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın uygulaması Truth Social'ın platformunda yer almayacağını daha önce duyurmuştu. Ancak anlaşmazlıklar giderildi ve Google uygulamayı mağazaya ekledi.

    truth social

    İlgi gittikçe azalıyor

    Uygulama ilk yayınlandığında indirme rekorları kırsa da daha sonra hızlı bir şekilde kullanıcı kaybetmeye devam etti ve ilgi neredeyse tamamen bitti.

    Amerika'da yaşayan kullanıcılar, Google Play Store üzerinden Truth Social'i indirip kullanmaya başlayabiliyor. Ancak uygulama henüz ülkemizde mevcut değil.

    trump


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