Donald Trump'ın sosyal medya platformu şubatta yayında olacak

ABD eski Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu "TRUTH Social"ı gelecek ay yayına alacak.

ABD eski başkanı Donald Trump'ın destekçileri, kongre binasını işgal etmiş ve başlayan gerilim sırasında Trump’ın Facebook, Twitter ve diğer birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

Sosyal medya platformlarının aldığı bu karar sonrasında Trump, sesini duyurmak için kendi sosyal medya platformu kuracağını açıklamıştı.

TRUMP'A YENİ SOSYAL MEDYA: TRUTH SOCIAL

ABD eski Başkanı Trump, kendi sosyal medya platformu TRUTH Social'ı aylar önce tanıtmıştı.

Truth Social’ın açık kaynaklı platform Mastodon’un neredeyse aynısı olduğu ortaya çıkınca, Trump'ın " Trump Media and Technology Group" isimli şirketine lisans ihlali uyarısı yapılmıştı.





ŞUBATTA YAYINA GİRECEK

App Store'daki bir listelemeye göre, Mastodon ile lisans anlaşmazlıklarını çözüme kavuşturan Donald Trump'ın yeni sosyal ağı Truth Social, iOS'ta 21 Şubat'ta, yani Başkanlar Günü'nde yayına girecek.

Truth Social, App Store listesindeki ekran görüntülerine göre Twitter'a oldukça benziyor.

Bir ekran görüntüsünde gösterilen profil sayfası neredeyse Twitter ile aynı ve gönderilerde yanıtlar, retweetler, favoriler ve paylaşım için simgeler var.

Sosyal ağın Twitter benzeri tasarımı kesinlikle tesadüf değil. Twitter, Ocak 2021'de kalıcı olarak yasaklanana kadar Trump'ın yıllardır en sevdiği sosyal medya platformuydu.



